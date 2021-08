Zum Lachen ins Revier 10

Herbert Knebel, Jan Philipp Zymny und Martina Schönherr treten wieder vor echtem Publikum auf.

Kult-Rentner Herbert Knebel

Sie sind zu Gast bei Johann König und Miss Allie, die im zweiten Corona-Sommer die zweite Staffel eines großen Sommerspaßes präsentieren.

Slam-Poet Jan Philipp Zymny

Mitten in der vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe zum LWL-Industriemuseum umgewandelten Henrichshütte, dürfen nun nach und nach einige glückliche Zuschauerinnen und Zuschauer wieder live und ohne Trennscheiben miterleben, was hoffentlich in absehbarer Zeit jedermann und jederfrau möglich ist: kleine und große Kunst.

Comedienne Martina Schönherr

Das WDR Fernsehen zeigt in sechs neuen Folgen die Höhepunkte einiger Open-Air-Abende, die organisiert wurden von der "Kleinen Affäre" in Hattingen, dem mit 35 Quadratmetern kleinsten Kunstsalon Nordrhein-Westfalens.

Stand: 28.07.2021, 11:01