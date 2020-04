Wilfried Schmickler – Gedanken aus der Isolierstation | #weiterlachen

#weiterlachen

Von zu Hause, für zu Hause: Diese Künstlerinnen und Künstler gehen für uns zum Lachen in den Keller! Oder sie werfen am Küchentisch die Webcam an. So gibt es hier ab sofort jeden Tag was zum #weiterlachen. Mal satirisch-scharf, mal einfach nur lustig. Auch wenn die Theater geschlossen sind: Über diese Plattform des WDR können sie wenigstens einen Teil ihrer wegbrechenden Einnahmen auffangen - und sie erreichen weiterhin ihr Publikum - und das kann bei all den schweren Nachrichten etwas Abwechslung gebrauchen. | mehr