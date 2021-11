Team Abdel - Gesellschaftspolitische Comedy mit Abdelkarim

In „Team Abdel“ schaut Comedian Abdelkarim aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Land, in dem er geboren wurde und wirft einen satirischen Blick auf aktuelle Themen. Unterstützt wird er dabei von seinem Team aus Comediennes und Comedians, die – wie er selbst – alle wegen ihrer internationalen Biographien das Leben in Deutschland aus einem anderen Blickwinkel betrachten.

Zum Auftakt der vierteiligen Reihe begrüßt Abdelkarim Dennis Chiponda, der als Sohn eines Mosambikaners und einer Polin kurz nach der Wiedervereinigung in Brandenburg aufgewachsen ist. In einem von drei Einspielern ist Reporter Daniele Rizzo im Regierungsviertel in Berlin unterwegs und will den frisch gewählten Volksvertreter:innen helfen, das Thema Diversität auf die Abgeordnetenbänke zu katapultieren.

Stand: 11.11.2021, 15:15