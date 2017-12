Schmitz' Mama

Schmitz' Häuschen

Was passiert, wenn man - so wie Ralf Schmitz - von der Tante ein Häuschen erbt? Na klar, man freut sich und beginnt voll Optimismus den Umbau zu planen. Schließlich ist das Objekt schon ein bisschen älter, ein bisschen beengt und auch technisch ein bisschen in die Jahre gekommen. | mehr