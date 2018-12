Schicht im Schacht - aber nicht Schluss mit lustig!

Schluss, aus, Ende - aber bitte mit Humor: Die Stars der Ruhrgebiets-Comedy von Frank Goosen über Fritz Eckenga bis Torsten Sträter verabschieden sich von der Steinkohle-Ära im Pott. Durch den Abend führen Asli Sevindim und René Steinberg.

Ende 2018 ist Schicht im Schacht: Der letzte Kumpel auf Prosper Haniel in Bottrop macht zwar das Licht aus - aber deshalb ist noch lange nicht zappenduster im Pott.

Der Ruhrie als solcher ist optimistisch, er hat schon ein paar Jahrzehnte Strukturwandel auf dem Buckel und lässt sich deshalb durch nichts aus der Ruhe bringen. Wenn schon Abschied, dann mit Spässken und Pilsken. Und gerne an einem Ort, der wie kein zweiter für die große Industriekultur des Ruhrgebiets steht: Auf Zollverein treffen sich Torsten Sträter, Hennes Bender, Jacqueline Feldmann, Frank Goosen, Fritz Eckenga, Kai Magnus Sting, Matthias Reuter und Ludger Stratmann zum feierlich-humoristischen Abschied von einer Ära. Das Leben an Emscher und Ruhr wird lebenswert bleiben - oder wie Frank Goosen es etwas ruhrgebietskompatibler ausdrücken würde: "Woanders is auch scheiße."

Die Ruhr-Show von WDR 5 und dem WDR Fernsehen feiert den Ruhrpott - auch in dem Augenblick, in dem er sich von seiner schwerindustriellen Vergangenheit verabschiedet. Kabarettisten und Comedians zelebrieren "ihr Ruhrgebiet", wundern sich über den besonderen Menschenschlag, blicken satirisch-kritisch auf den Strukturwandel - und stellen erfreut fest: Es gibt ein Ruhrpott-Leben nach der Steinkohle. Und vielleicht scheint dann sogar öfter die Sonne.

