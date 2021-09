Nach der Bundestagswahl - Satireshow Spezial

Wenige Tage nach der Bundestagswahl treffen sich der satirische Politiker Peer Steinbrück und der politische Satiriker Florian Schroeder erneut zum Spitzengespräch: Wie schon mehrfach in den vergangenen Jahren ziehen sie Bilanz und suchen gemeinsam nach Antworten auf die aktuell drängendsten Fragen.

Die im Herbst 2021 lauten: Ist in Deutschland ein Leben nach der Ära von Jogi Löw und Angela Merkel sinnvoll? Was will Armin Laschet in der Karibik auf Jamaika? Und wie funktioniert eine Ampel?

Böse Pointen und satirische Zuspitzungen

Peer Steinbrück, der über einschlägige Erfahrungen in Sachen SPD verfügt, früher mal Kanzlerkandidat oder Bundesminister der Finanzen oder Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen war und Florian Schroeder, unabhängiger Autor, Kabarettist und Moderator. Zusammen wagen sie eine tour d’ horizon und bewältigen in ihren Gespräch selbst Etappen mit höchstem Schwierigkeitsgrad: Sie reden über den Klimawandel, das Gendern, die Coronakrise und … und … und.

Zwei unterschiedlich alte, weiße Männer, diskutieren einen bunten Strauß von Themen. Mit großem Vergnügen an bösen Pointen und satirischen Zuspitzungen, die etwas bis zur Kenntlichkeit entstellen, manchmal aber auch mit Feinsinn für Zwischentöne - der nötigen Ruhe für Nachdenkliches.

Das satirische Spitzengespräch vor Publikum findet am Abend des 29. September statt im „zakk“, dem Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation im Düsseldorfer Stadtteil Flingern.

Der WDR strahlt Höhepunkte aus.

Stand: 29.09.2021, 11:57