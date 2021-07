Die Carolin Kebekus Show

Carolin Kebekus richtet ihr Augenmerk auf die katholische Kirche. Schonungslos setzt sie sich mit der Aufarbeitung der Missbrauchsskandale und dem Umgang der Kirche damit auseinander. Hierzu begrüßt sie im Studio auch Bodo Wartke, der sein Lied "Das System" vortragen wird, unterstützt von Carolin Kebekus und Band.

Zum Gespräch hat die Gastgeberin die Schauspielerin Maria Furtwängler eingeladen.

Und auch in dieser Staffel dürfen die weltbesten Welt-Erklärerinnen Rebecca (Carolin Kebekus) und Larissa (Martina Hill) nicht fehlen. In dieser Ausgabe erläutern sie unnachahmlich, was es mit Kryptowährung auf sich hat.

Stand: 21.07.2021, 10:50