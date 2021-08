"Die Carolin Kebekus Show" lässt einen neuen Star am deutschen Pop-Himmel erscheinen: Lady Gender Gaga veröffentlicht ihr erstes Musikvideo und singt "Wahre Schönheit kommt von innen". Doch das ist nicht das einzige musikalische Highlight der Show.

Zu Gast sind die No Angels, die in "HerStory of Girlbands" gemeinsam mit Carolin Kebekus durch die Zeit reisen, indem sie berühmte Songs von Girlbands seit den 50er Jahren bis heute singen.

Themenschwerpunkt der Sendung sind "Programmierte Vorurteile". Carolin Kebekus zeigt die Macht der Algorithmen auf und wie sie bestehende Vorurteile und Rollenklischees verfestigen.

Stand: 11.08.2021, 07:29