Chris Howland starb vor fünf Jahren

Eigentlich will er nach Hollywood. Doch Chris Howland, geboren 1928 in London, bleibt als Soldat in Deutschland hängen, prägt die Unterhaltungsbranche im Nachkriegsdeutschland als Moderator, Schlagersänger und Schauspieler. Vor fünf Jahren ist Mr. Pumpernickel, weil er das Wort Pumpernickel unaussprechlich amüsant fand, am 30. November 2013 in Rösrath bei Köln gestorben. Auf dem Bild hält der Entertainer anlässlich seines 80. Geburtstags im Jahr 2008 ein Kindheitsfoto von sich in die Kamera.