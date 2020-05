In "King Arthur: Legend of the Sword" hat David Beckham einen kurzen Auftritt als bestfrisierter Ritter des Mittelalters und Wächter über das Schwert Excalibur. In den sozialen Netzwerken hagelte es viel Spott für seine schauspielerische Darbietung in Verbindung mit einem überaus breiten Cockney-Akzent.