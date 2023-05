Im zweiten Teil von Leones Dollar-Trilogie "Für ein paar Dollar mehr“ aus dem Jahr 1965 tritt Eastwood erneut als unrasierter Revolvermann in Erscheinung und spielt einen skrupellosen Kopfgeldjäger. Der Film spielt an den Kinokassen soviel ein, dass Regisseur Leone in den nächsten Film des Dreiklangs richtig investieren kann.