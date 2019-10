Ob in der Zukunft oder in der Vergangenheit, ob auf der Erde oder auf fernen Planeten: Schwarzenegger lässt in seinen Rollen überall die Muskeln spielen. Zwar ist auch die eine oder andere Komödie dabei, wie "Zwillinge" oder der "Kindergarten Cop". Doch am meisten überzeugt er als coole und wortkarge Kampfmaschine – so wie in "Terminator", seiner Paraderolle.