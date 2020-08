Hitze und Wasserknappheit - so ist die Lage in NRW

Es ist heiß in Nordrhein-Westfalen. Die Temperaturen liegen über 35 Grad und das treibt den Wasserverbrauch in die Höhe. Die Menschen trinken viel, duschen oft und wässern häufig ihre Gärten. Das ist eine Selbstverständlichkeit, aber das scheint sich zu ändern. Beispielsweise in Borgholzhausen. "Der massiv gestiegene Frischwasserbedarf der letzten Tage, kann angesichts der gesunkenen Grundwasserstände aktuell nicht mehr gedeckt werden. Die Reserve im Trinkwasserspeicher ist in einen kritischen Bereich gesunken und auch die Löschreserve für die Feuerwehr ist in Gefahr" , hat Bürgermeister Dirk Speckmann mitgeteilt.

Auch an anderen Orten sollen sich Bürger einschränken

Die Borgholzhausener müssen Wasser sparen. Auch in anderen Orten sollen sich die Bürger einschränken, damit weiterhin Wasser aus dem Hahn kommt. Die Wasserversorger können den Bedarf nicht decken, wie in etwa Stemwede im Kreis Minden-Lübbecke. Die Wasserwerke liefern dort 3.000 Kubikmeter Wasser am Tag, aber die Bürger verbrauchen 1.000 Kubikmeter mehr.

Grundsätzlich keine Mangelware

Gewaltig: der Rursee von oben