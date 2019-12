Geld für Fortbildung und neue Stellen

Durch die erfolgreiche Teilnahme am Talentschul-Wettbewerb des Landes sind drei neue Stellen an der Schule geschaffen worden. Nicht nur dafür habe sich die Teilnahme gelohnt, meint Schulleiterin Elisabeth Beier: "Man sieht, was man schon alles tut und was vielleicht noch fehlt." Ihre Stellvertreterin Hantel-Laufenberg ergänzt: "Mir hat mal eine Schülerin gesagt: 'Nur wenn ich innen glänze, kann ich nach außen glänzen.' Das ist es, was wir versuchen zu leben."

Video starten, abbrechen mit Escape Talentschule in Hückelhoven . Lokalzeit aus Aachen. . 05:45 Min. . Verfügbar bis 14.02.2020. WDR. Von Bettina Staubitz-Wirtz.

Stand: 12.12.2019, 06:00