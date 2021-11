2G in NRW auch bei Fußball- und anderen Sport-Großveranstaltungen

Das kündigte NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) am Dienstag an. Damit wolle das Land vor allem Ungeimpfte schützen. Ausnahmen soll es für Kinder geben. Bei seiner Formulierung, 2G gelte im gesamten Freizeitbereich, erwähnte Wüst "Sport-Großveranstaltungen", nicht aber den Breitensport.

Ab wann die Regelung genau gelte, sagte Wüst zunächst nicht: Wenn alles wie geplant laufe, könnten sie Mitte nächster Woche in Kraft treten. Am Mittwoch (17. November) will Wüst seine Pläne im Detail erörtern.