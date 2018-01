Skeleton: Lölling gewinnt Gesamtweltcup

Skeleton-Weltmeisterin Jacqueline Lölling ( RSG Hochsauerland) hat zum zweiten Mal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen. Die 22-Jährige aus Winterberg gewann am Freitag (19.01.2018) das letzte Saisonrennen am Königssee und damit die Generalprobe für die Olympischen Winterspiele (9. bis 25. Februar) vor Lokalmatadorin Tina Hermann und der Österreicherin Janine Flock. Anna Fernstädt (Berchtesgaden) fiel noch von Rang eins auf den fünften Platz zurück.

Selbstvertrauen für Olympia getankt

"Ich habe mir für den zweiten Lauf vorgenommen, weniger Fehler zu machen und nach vorne zu fahren. Ich bin froh, dass es geklappt hat" , sagte Lölling in der ARD. Mit Blick auf Olympia sagte sie: "Die letzten Wochen haben mir natürlich Selbstvertrauen gegeben. Aber ich will noch vorsichtig sein, wir wissen nicht, was kommt."

Video starten, abbrechen mit Escape Skeleton vom Königssee - erster Lauf der Damen abgebrochen | Sportschau | 19.01.2018 | 23:01 Min. | Verfügbar bis 19.01.2019 | Das Erste

Widrige Bedingungen

Das Frauen-Rennen war am Vormittag nach rund der Hälfte der Starterinnen vom Weltverband IBSF wegen starken Schneefalls abgebrochen und am Nachmittag fortgesetzt worden. "Es ist sehr schwierig. Man hat es oben gemerkt: Es bremst einfach, da kann man nichts machen" , sagte Lölling nach ihrem Lauf in der ARD. Vize-Weltmeisterin Hermann wurde noch deutlicher: "Es geht gar nicht. Meiner Meinung nach hätte man das komplett canceln müssen. Ich denke, man könnte eine andere Lösung finden."

sid/dpa | Stand: 19.01.2018, 17:41