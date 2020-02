Deutsche Rennrodler boykottieren Weltcup in Winterberg

Auch das Winterberger Weltklasse-Duo Robin Geueke und David Gamm beteiligt sich an dem Boykott teil. Das bestätigte Robin Geueke dem WDR. Wie erst jetzt bekannt wurde, war der aktuelle Weltmeister aus Russland beim Training schwer gestürzt und hatte sich den Fuß gebrochen.

"Gewinnen - das ist es, was wir wollen. Aber nicht um jeden Preis" , schrieben Toni Eggert und Sascha Benecken in den sozialen Netzwerken. Sie waren in Sotschi zum dritten Mal in Folge Weltmeister geworden. "Aus unserer Sicht lässt der momentane Eisausbau eine Fahrt im Doppelsitzer nur mit einem weit über das Normalmaß erhöhte Risiko zu. Wir haben es probiert." Und das Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt sieht ein "extrem hohes und somit unkalkulierbares Risiko" , Stürze seien "quasi vorprogrammiert" .

Ob weitere Sportler dem Boykott folgen, ist noch unklar.