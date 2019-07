Tennis-Profi Andreas Mies ist beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon auch im Mixed in der ersten Runde ausgeschieden. Der 28-jährige Kölner verlor am Samstag (06.07.2019) an der Seite der Chilenin Alexa Guarachi (28) mit 4:6 und 1:6 gegen den Schotten Andy Murray (32) und die US -Amerikanerin Serena Williams (37).

Frühes aus mit Krawietz im Doppel

Mies, der bei den French Open mit dem Coburger Kevin Krawietz völlig überraschend den ersten Grand-Slam-Titel eines deutschen Doppels seit 82 Jahren gewonnen hatte, ereilte bereits in der Doppelkonkurrenz das frühe Aus. Dort hatte er mit Krawietz im Auftaktspiel gegen Marcelo Demoliner/Divij Sharan (Brasilien/Indien) in drei Sätzen das Nachsehen (5:7, 4:6, 5:7).