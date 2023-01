Bob- und Skeleton-Weltcup macht Station in Winterberg

Nach den drei Rennen in Nordamerika belegt Neise aktuell den zweiten Platz in der Gesamtwertung hinter ihrer deutschen Teamkollegin Tina Hermann. Bei den Männern befinden sich mit Christopher Grotheer (2.), Axel Jungk (4.) und Felix Keisinger (5.) gleich drei deutsche Athleten unter den Top fünf der Gesamtwertung, die vom Koreaner Seunggi Jung angeführt wird.

Vorbereitung auf WM in der Schweiz

Am Samstag finden dann die Monobob-Wettbewerbe der Frauen und die Zweierbob-Wettbewerbe der Männer statt. Auch für Laura Nolte, aktuell Zweite im Gesamtweltcup, ist es ein Heimspiel in Winterberg. Die Unnaerin vom BSC Winterberg wird versuchen, ihrem im Dezember in Lake Placis errungenen ersten Weltcupsieg einen weiteren Erfolg folgen zu lassen. Im Zweierbob der Männer gehen die Teams von Francesco Friedrich und Johannes Lochner als Führende im Gesamtweltcup natürlich als Favoriten an den Start.

Nach dem Weltcup in Winterberg finden noch zwei Wettbewerbe in Altenberg statt, bevor es Ende Januar zur Weltmeisterschaft in die Schweiz geht.

Quelle: wdr