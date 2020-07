Olympiasiegerin sucht Teampartnerin via Internet

Frau Walkenhorst, Sie suchen via Internet und sozialen Medien eine Doppelpartnerin für die kommenden Wochen und Spiele. Ist Ihre Verzweiflung so groß? Will niemand mit Ihnen spielen?

Kira Walkenhorst: Nein, das ist es nicht. Es war ja lange offen, ob es überhaupt Turniere geben wird. Mittlerweile haben auch die Kitas wieder auf und ich habe wieder Zeit, Sport zu treiben. Und meine eigentliche Partnerin sollte sich anderweitig umschauen, weil sie unbedingt spielen wollte und sollte. Diese Anfrage war auch ein Update, wie es um mich derzeit steht und dass ich auf der Suche bin. Die Zeit ist weit voran geschritten und viele Teams haben sich bereits gefunden.

Wie wählerisch sind Sie denn bei der Partnerwahl?

Walkenhorst: Ich habe einfach Lust zu zocken und hoffe, dass mein Körper das alles mitmacht. Und deshalb ist es mir auch fast egal, mit wem ich spielen kann. Es wäre schön, wenn diejenige Person genauso Lust hat wie ich - und Beachvolleyball spielen kann. Je stärker sie ist, umso mehr kann sie mich mitreißen, wenn ich noch nicht ganz fit sein sollte. Aber es ist auch wichtig, dass sie eine gewisse Anzahl an Punkten mitbringt, weil ich selbst sonst nicht in eine Qualifikation hineinrutschen könnte.