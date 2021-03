Mehr Topspiel in der 2. Handball-Bundesliga geht nicht: Am Mittwoch fährt der Zweitplatzierte der Tabelle, der VfL Gummersbach (29:7 Punkte) zum HSV Hamburg (33:5), der das Tableau anführt. Da am Ende der Saison beide Erstplatzierten aufsteigen, stehen die Chancen der Gummersbacher nach wie vor gut.

Doch nach den jüngsten schwächeren Ergebnissen ist Vorsicht geboten: Der Drittplatzierte TuS N-Lübbecke hat mit 27:9 Zählern Tuchfühlung aufgenommen.

Katastrophale Leistung beim Tabellenletzten

Das Entsetzen war groß, als das Team um Trainer Gudjon Valur Sigurdsson am vergangenen Sonntag mit einer ebenso deftigen wie unerwarteten 25:32-Auswärtsniederlage aus Fürstenfeldbruck zurückkehrte. Im Süden Deutschlands zeigten die Gummersbacher die schwächste Saisonleistung.

Entsprechend stehen die Oberbergischen vor dem Spitzenspiel ordentlich unter Druck. "Wir müssen das letzte Spiel so schnell wie möglich aus den Köpfen bekommen und uns wiederauf die Sachen konzentrieren, die uns stark machen" , appelliert VfL-Kapitän Timm Schneider: "Wenn wir das schaffen, denke ich, dass wir den Ausfall von Alex Hermann kompensieren können und auch für ihn ein gutes Spiel zeigen werden!"

Gegner Hamburg seit 13 Spielen ungeschlagen

Mit dem Handball Sport Verein Hamburg treffen die Gummersbacher auf ein Team, das seit 13 Ligaspielen ungeschlagen ist. Nicht umsonst steht der seit 2017 von Weltmeister Torsten Jansen trainierte HSV mit 33:5 Punkten an der Tabellenspitze.

Zwar waren die Hamburger zu Beginn der Saison stark vom Coronavirus betroffen, dennoch mussten sich die Norddeutschen bisher nur Gummersbach und Lübeck-Schwartau geschlagen geben sowie ein Unentschieden gegen den TuS N-Lübbecke hinnehmen.

Hinspiel ging an den VfL

Dass die Oberbergischen an ihre Leistung aus dem Heimspiel, welches sie nach einem hartumkämpften Duell mit 26:25 gewannen, anknüpfen wollen, ist trotz des kleinen Formtiefs keine Frage. "Wir müssen eine gute Abwehr stellen, einfache Tore über den Gegenstoß machen, dazu noch abgeklärt im Angriff spielen und die leichten Fehler vermeiden" , sagt Schneider im Vorfeld der Partie.

Nachdem die Bilanz im Februar durch die beiden Niederlagen gegen Drittliga-Aufsteiger nicht so positiv ausfallen konnte, gelte es, vor der Länderspielpause gegen den Aufstiegskonkurrenten wieder in die Spur zu kommen: "Nicht nur gegen den HSV, sondern auch in allen anderen bevorstehenden Spielen müssen wir im Hinblick auf unser Auftreten alles anders machen alsin Fürstenfeldbruck.

Video starten, abbrechen mit Escape Gudjon Valur Sigurdsson - vom Spieler zum Trainer. Mittagsmagazin. . 03:42 Min. . Verfügbar bis 02.07.2021. Das Erste.

oja | Stand: 02.03.2021, 12:42