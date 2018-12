Ein Ausblick auf die Sport-Höhepunkte in NRW 2019

Neben den bereits etablierten Veranstaltungen wie etwa dem Münsterland Giro, dem Köln Marathon, dem Rasentennis-Turnier in Halle oder dem Höhepunkt des internationalen Reitsports, dem CHIO in Aachen, bietet der Sportkalender in NRW auch 2019 wieder einen bunten Mix an eher außergewöhnlichen oder noch nicht so bekannten sportlichen Events.

So werden beispielsweise im September zwölf Nationalteams in Solingen und Bonn den Europameister im Baseball ausspielen. Im Februar steht nach der erfolgreichen Premiere 2018 der Judo-Grand-Slam in Düsseldorf auf dem Plan.