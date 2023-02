Berlins große Stärke - die Feldabwehr

Aber klar: Berlin ist und bleibt Favorit. Der Meister schlug unlängst den Tabellenzweiten Friedrichshafen klar mit 3:0 - vor allem die Feldabwehr der Berliner zeigte sich beeindruckend effektiv. Powervolleys-Coach Murczkiewicz findet aber: "Genau da liegen auch unsere Stärken!" Es treffen also sozusagen zwei Teams der Stunde aufeinander - vielleicht entscheidet ja die Unterstützung von außen. Schließlich findet die Partie in neutraler Halle statt.

Und genau in diesem Punkt liegt auch eine Dürener Hoffnung. Die Fans der Westdeutschen werden deutlich in der Überzahl sein. Die für die Dürener Fans reservierten Blöcke waren schon zum Wochenanfang mit 650 Buchungen fast ausverkauft. "Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung" , sagt der Trainer, der viel Emotionalität ins Spiel werfen möchte. "Wir sind ein emotionales Team. Wenn die neutralen Fans sehen, wie sehr wir uns reinhauen - vielleicht können wir sie dann auf unsere Seite ziehen."

Abschiedsgeschenk für den Trainer?

Für Murczkiewicz wird die Partie eine ganz besondere - er verlässt den Verein zum Saisonende. Wenn er das tut, würde er das natürlich liebend gern mit einem Titel in der Tasche tun. Es wäre ja der erste in der Dürener Vereinsgeschichte. Entsprechend heiß sind auch die Spieler. "Ich bin hier in Düren tief verwurzelt. Hier war meine erste Station in der Bundesliga, hier wird meine letzte sein. Ich bin hier mit meiner Familie sesshaft. Da wäre der erste Titel ein Bonbon" , sagte Spielmacher Tomas Kocian-Falkenbach unter der Woche im Gespräch mit dem Portal "Düren-News".

"Erwarte stärkstes Dürener Team"