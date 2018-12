" Wir sind leider mit etwas zu vorsichtigem Verhalten im Angriff nicht ins Ziel gekommen ", analysierte der Coach, der im Gegensatz zum Ligaspiel im Pokal mit einer aggressiveren Herangehensweisen im Angriff und einer stabileren Annahme seine Chance sucht.

Drei Partien in vier Tagen

Die Dürener hatten kaum Zeit zum Durchatmen. Gleich zweimal musste die Falter-Truppe am Wochenende in der Liga ran (jeweils 3:0 gegen Berlin und Rottenburg), hatte also drei Partien in vier Tagen zu bestehen. " Das war eine große respektvolle Aufgabe, die wir da mit dem Programm zu lösen hatten ", gibt der Coach zu. Die aufgrund von Verletzungen geringe Kaderbreite der Dürener ließ es nicht zu, " einfach die zweite Reihe auf´s Feld zu bringen ", wie Falter sagt.

Dennoch können die beiden klaren Erfolge kurz hintereinander auch einen positiven Effekt haben. " Daraus zieht man dann Energie, wenn sehr viel Freude durch den Erfolg jetzt da ist ", sagt der Trainer, der jetzt schon seit 2014 die sportlichen Geschicke bei den Powervolleys leitet.

Falter: " Wir spielen einen recht smarten Volleyball "

Mit dem Saisonverlauf ist der Coach zufrieden. Die Ausgänge und Verläufe seien bis auf die Partie in Herrsching, wo die Dürener einen 2:0-Satzvorsprung noch aus der Hand gaben, befriedigend gewesen. " Wenn es knapp wird behalten wir fast immer die Nerven und spielen einen recht smarten Volleyball - also nicht wild und einfach drauf los ," so Falter.

Frauen: Aachen kämpft gegen Stuttgart um Finaleinzug

Bereits am Mittwochabend steht das Halbfinale der Frauen auf dem Programm. Die Ladies in Black Aachen empfangen den MTV Stuttgart (18.40 Uhr). Die beiden Endspiele der Frauen und Männer werden an einem Finaltag hintereinander am 24. Februar 2019 in Mannheim ausgespielt.