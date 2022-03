Dürener Volleyballer ziehen ins Playoff-Halbfinale ein

Die SWD -Powervolleys Düren hatten die Partie bei den Netzhoppers trotz des verlorenen zweiten Satzes im Griff und gerieten beim 3:1-Erfolg (25:15, 18:25, 25:15, 25:14) nur selten in Bedrängnis. Das erste Duell hatten die Spieler von Trainer Rafał Murczkiewicz am Sonntag vor heimischer Kulisse sogar mit 3:0 für sich entschieden.

Düren erspart sich drittes Duell

Somit haben sich die Powervolleys in der "Best of three"-Serie auch ein drittes Duell erspart, das am Sonntag in Düren stattgefunden hätte. Nach der starken Phase der Netzhoppers im zweiten Satz sorgte Düren im dritten Durchgang rasch für einen Vorsprung und kontrollierte die Partie.

Seit mittlerweile sechs Begegnungen warten die Netzhoppers nun schon auf einen Sieg gegen Düren. Der bis dato letzte gelang am 5. Februar 2017 (3:1). Im vierten Satz verwandelten die Dürener ihren ersten Matchball.