Nachdem die Münsteranerinnen den ersten Satz mit 22:25 verloren hatte, sah es im zweiten Durchgang lange gut aus. Sie erspielten sich sogar einen Satzball, hatten am Ende aber erneut mit 25:27 das Nachsehen.

Davon ließ sich der USC aber keinesfalls beirren. Im Gegenteil: Das Team von Trainerin Lisa Thomsen kämpfte sich zurück und gewann seinerseits die nächsten zwei Sätze - den vierten sogar mehr als deutlich mit 25:10. Doch im entscheidenden letzten Satz musste sich Münster schließlich mit 9:15 geschlagen geben und wartet nun schon seit sieben Spielen auf einen Sieg.

Ladies in Black verlieren gegen Stuttgart

Bereits am Samstag hatten die Ladies in Black aus Aachen mit 1:3 gegen Stuttgart verloren. Die ersten beiden Sätze gingen klar an die Stuttgarterinnen. Sie gewannen mit 25:15 und 25:20. Aber die Ladies in Black kamen zurück (3. Satz: 18:25). Im vierten Satz mussten sie sich dann aber wieder den Gastgeberinnen geschlagen geben (27:25).

In der Tabelle steht die Mannschaft aus Aachen auf Platz sieben. Der nächste Gegener ist der VfB Suhl Thüringen am kommenden Samstag um 18:00 Uhr.

Stand: 29.11.2020, 17:47