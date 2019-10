Am zweiten Spieltag kommt es in einer Woche zum ersten mal zum NRW -Duell zwischen Aachen und Münster. Der USC muss dabei auswärts zu den "Ladies in Black" an die Westgrenze Nordrhein-Westfalens reisen.

Video starten, abbrechen mit Escape USC-Volleyballerinnen starten in die neue Saison. Lokalzeit Münsterland. . 02:30 Min. . Verfügbar bis 01.10.2020. WDR. Von Caspar Winkel.

red | Stand: 05.10.2019, 22:03