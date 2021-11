Volleyball-Topspiel: Düren empfängt Meister Berlin

Es ist noch gar nicht so lange her, da hatten die Powervolleys Düren das derzeit dominierende Volleyball-Team Deutschlands am Rand einer Niederlage: In den letzten Playoffs um die Deutsche Meisterschaft war es, als die Dürener das erste Halbfinalspiel gegen die Berlin Recycling Volleys gewannen. Ein weiterer Sieg wäre nötig gewesen, um das Finale zu erreichen. Das gelang aber nicht. Berlin gewann zweimal in Folge, zog in die Endspiele ein und holte sich den Titel.

Das war schade für Düren, entsprach aber den Kräfteverhältnissen. Berlins aktuelle Dominanz in Deutschland verfestigte sich in den Monaten danach: Seit der Düren-Niederlage sind die Berliner ungeschlagen. In den bisherigen Ligaspielen der laufenden Saison gaben sie überhaupt erst einen einzigen Satz ab.