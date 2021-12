Der Bundesligist unterlag am Mittwoch (08.12.2021) nach etwas mehr als einer Stunde glatt mit 0:3 (17:25, 19:25, 23:25). Nach dem 2:3 am Vortag an selber Stelle verpassten die Dürener damit den Einzug ins Achtelfinale des CEV-Pokals. Wegen organisatorischer Probleme hatte der deutsche Klub sein Heimrecht an Istanbul abgetreten, so dass beide Spiele in der Türkei stattfinden.

Wo sich das Team von Trainer Rafal Murczkiewicz am Dienstag noch oft gut im Angriffsspiel durchsetzen konnte und nach einer 2:1-Satzführung noch unterlag, lief dieses Mal bei den deutschen Gästen nicht viel zusammen. Nachdem der erste Satz deutlich an Galatasaray ging, fand Düren im zweiten Durchgang besser in die Partie. Bis zum 16:15 für Istanbul lief der Satz ausgeglichen. Doch dann konnte sich Galatasaray mit drei Punkten in in Folge entscheidend absetzen und holte sich die 2:0-Satz-Führung.

Enger letzter Satz

Die Powervolleys hätten nun drei Sätze in Folge gewinnen müssen, um noch einen Entscheidungssatz zu erreichen. Soweit kam es aber nicht. Zwar ging es zwischen den beiden Teams nun hoffen hin und her. Zum Teil führte Düren wie beim 15:12 mit drei Punkten, dann lag wieder Istanbul drei vorn (19:16). Bei 24:22 hatten die Gastgeber dann den ersten Matchball. Den konnte Düren noch abwehren. Doch gegen den Aufschlag der Gäste gelang Galatasaray dann der entscheidende Punkt zum 3:0-Sieg und dem Einzug ins Achtelfinale.

Stand: 08.12.2021, 21:00