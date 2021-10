Erstes Saisonspiel am Mittwoch vor heimischen Fans

Ob die Mannschaft von Trainer Rafał Murczkiewicz auch in dieser Spielzeit einen solchen Coup landen kann bleibt offen. Fest steht, dass die Chance auf den Meistertitel selten so groß war wie in der vergangenen Saison. Dennoch will sich Düren gleich im ersten Saisonspiel zeigen und den Gegner dominieren.