Volleyball: Showdown um die letzten Playoff-Plätze

Münster sicher dabei, Aachen vor Endspiel

Derzeit liegt Münster mit 26 Punkten auf Platz sechs und könnte sich mit einem Sieg im Auswärtsspiel beim SC Potsdam sogar noch verbessern, die Aachenerinnen kämpften als aktuell Neuntplatzierte (23 Punkte) im Heimspiel gegen den VC Wiesbaden noch um den Sprung in die Playoff-Ränge.

" Potsdam liegt uns gut. Es macht Spaß, gegen sie zu spielen “, freut sich die USC-Trainerin Lisa Thomsen auf das Duell mit dem Tabellendritten. " Das sind immer spannende Spiele. Unabhängig davon, ob es das letzte Spieltag ist. " Die Münsteranerinnen hatten am vergangenen Wochenende mit einem 3:1-Heimsieg gegen den Dresdner SC das Playoff-Ticket gelöst und spielen nun noch um eine bessere Ausgangslage in der ersten Runde.

Unterstützung aus Düren