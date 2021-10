Herrsching zu Beginn der Sätze wacher

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zog Herrsching mit vier Punkten in Folge auf 9:4 davon. Düren unterliefen zu Beginn ärgerliche Fehler, einige Aufschläge landeten im Aus. Die Hausherren steigerten sich aber und rückten wieder bis auf zwei Punkte ran (14:16), wenig später glichen die Powervolleys aus (19:19). Den ersten Satzball der Bayern konnte Düren noch abwehren, doch der erste Satz ging mit 25:22 an Herrsching.

Im zweiten Satz lief Düren wieder einem knappen Rückstand hinterher, blieb jedoch an Herrsching dran. Nach einem starken Block von Sebastian Gevert glich Düren zum 22:22 aus und hatte kurz darauf Satzball (24:23), leistete sich aber eine Übertretung beim Aufschlag. Den zweiten Satzball nutzten die Powervolleys und sicherten sich mit 27:25 den zweiten Durchgang.

Düren gibt dritten Satz aus der Hand

Auch im dritten Satz war Herrsching zu Beginn wacher und führte schnell mit 4:1. Düren hatte mehrfach die Möglichkeit auszugleichen, die Gäste stellten einen guten Block und hatten in den wichtigen Ballwechseln zunächst immer eine passende Antwort parat. Düren arbeitete sich jedoch weiter in die Partie und übernahm nach drei Punkten in Serie schließlich die Führung (20:19).

Diese gab Düren leichtfertig aus der Hand: Zunächst vergaben die Powervolleys zwei Satzbälle, dann sah Tomas Kocian-Falkenbach wegen eines Tritts gegen den Schiedsrichterstuhl die Rote Karte - was Herrsching einen direkten Punkt zum 25:24 bescherte - und mit den nächsten Ballwechsel ging der dritte Durchgang mit 24:26 verloren.

Powervolleys behalten in den letzten beiden Sätzen die Nerven

Im vierten Satz ging es wieder eng zu, keines der beiden Teams konnte sich absetzen. Gegen Ende des Satzes erarbeiteten sich die Hausherren drei Satzbälle (24:21), von denen Routinier Björn Andrae den zweiten verwandelte (25:22).

Im entscheidenden fünften Durchgang war Düren die entschlossenere Mannschaft und übernahm dieses Mal von Beginn an die Führung. Ein Aufschlagfehler Herrschings besiegelte schließlich den Sieg Dürens (15:12).

Geändeter Modus in dieser Saison

Zur neuen Saison hat die Liga ihren Modus verändert. Nach der Hauptrunde, in der die neun Teams bis zum 15. Januar 2022 in Hin- und Rückrunde gegeneinander antreten, gibt es vor den Playoffs eine Zwischenrunde.

Dabei werden zwei Gruppen gebildet. In Gruppe A spielen die vier besten Mannschaften der Hauptrunde, in Gruppe B spielen die Plätze fünf bis acht. Auch dort gibt es im "Jeder-gegen-Jeden-Modus" Hin- und Rückspiel. Die Tabellenpunkte der Hauptrunde werden vor der Zwischenrunde annulliert, die Mannschaften erhalten jedoch eine Punktegutschrift von maximal neun Punkten auf Basis ihrer Hauptrundenplatzierung

Die acht Teams der Zwischenrunde erreichen in jedem Fall die Playoffs, in denen im gewohnten Modus der Erste gegen den Achten, der Zweite gegen den Siebten, etc. antritt.

Video starten, abbrechen mit Escape Björn Andrae - eine lebende Volleyball-Legende. Mittagsmagazin. . 02:33 Min. . Verfügbar bis 05.10.2022. Das Erste.

Stand: 06.10.2021, 22:08