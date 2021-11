CEV-Pokal: Powervolleys Düren feiern Hinspiel-Sieg über Salihorsk

Die Mannschaft von Trainer Rafal Murczkiewicz setzte sich am Dienstagabend im Hinspiel mit 3:0 (25:20, 25:22, 25:21) durch. Das Rückspiel findet am Mittwoch (19 Uhr) ebenfalls in Düren statt. Salihorsk war der Bitte der Dürener nachgekommen, Hin- und Rückspiel in Deutschland auszutragen. Hintergrund ist die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für Belarus. Der Sieger erreicht die erste Hauptrunde des CEV-Pokals und trifft dort im Dezember auf Galatasaray Istanbul.

"Sie spielen anderen Volleyball als wir ihn das aus der Bundesliga kennen" , sagte Murczkiewicz über den Gegner. Der Gegner habe viele große, wuchtige Spieler in seinen Reihen, die oft mit Athletik und Kraft punkten. "Trotzdem muss man sagen, dass die Spieler technisch alle gut ausgebildet sind. Also, groß und technisch gut – typisch russische Schule" , so Murczkiewic.

Stand: 09.11.2021, 20:59