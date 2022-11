Ähnlich wie im Vorjahr startete Münster stark in die neue Saison. Vor einem Jahr standen sechs Punkte nach zwei Spielen zu Buche, dieses Jahr ist es einer weniger. Auf einen deutlichen 3:0-Erfolg beim VC Neuwied folgte jüngst ein 3:2 gegen SWE Erfurt.

Mehrere Ausfälle auf der Mittelblockposition

Der USC, in der vergangenen Saison am Ende Tabellenneunter, hatte in der Vorbereitung mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen. Aufgrund von verletzungsbedingten Ausfällen auf der Mittelblockposition musste der USC Münster in dieser Sommerpause bereits mehrfach personell nachlegen. Zuletzt wurde Nele Broszat, derzeit beim VCO Berlin aktiv, zum USC gelotst. Sie erhielt ein Doppelspielrecht und wird in den kommenden Wochen für den Zweitligisten als auch für den USC aktiv sein.

Trotz guter Ausbeute läuft noch nicht alles rund beim USC

Die gute Punkteausbeute der ersten beiden Partien täuschte Trainerin Lisa Thomsen nicht darüber hinweg, dass nach der problematischen Vorbereitung vieles noch nicht rund läuft. Gegen Erfurt hatte ihr Team bereits 2:0 geführt, hatte dann aber völlig den Faden verloren.

Die Thüringerinnen erzwangen einen fünften Satz, in dem der USC bereits mit 1:6 und 2:7 zurücklag, um sich am Ende zum 15:13 zurückzukämpfen. So freute sich die Trainerin nach 130 aufreibenden Minuten über den Erfolg, wusste aber auch: " Wir sind noch am Anfang und müssen uns weiter finden. Das wird noch etwas dauern. "

Auch Aachen verletzungsgeplagt

Auch die Aachenerinnen hatten kurz vor Saisonstart noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nach der wahrscheinlich langwierigen Verletzung von Lena Veddar beschloss der Klub, mit der 20jährigen Viktoria Dörschug ein Talent zu verpflichten, so dass Trainer Stefan Falter jetzt 12 Spielerinnen zur Verfügung stehen. Falter, der im September 2020 seinen Posten als Cheftrainer bei den Herren der powervolleys Düren nach drei erfolgreichen Jahren aus gesundheitlichen Gründen geräumt hatte, war im März als Nachfolger des Argentiniers Guillermo Gallardo präsentiert worden.

Trainer Falter braucht Zeit

Falter, der die Aachenerinnen (damals noch unter dem Klubnamen Alemannia) bereits vor knapp zwanzig Jahren gecoacht hatte, braucht bei je acht Ab- und Neuzugängen Zeit, um das Team zu formen. Ausfälle hatten auch die Ladies in Black in den beiden ersten Spielen zu verkraften. In der ersten Partie gegen den FTSV Straubing (0:3) war Kapitänin Jana Franziska Poll nicht dabei - sie fehlte an allen Ecken und Enden.

Im zweiten Spiel in Schwerin fiel Diagonalangreiferin Lara Davidovic kurzfristig aus. Wirkten die Aachenerinnen hier schon etwas stabiler, setzte es für den Tabellensechsten der vergangenen Saison dennoch erneut eine klare 0:3-Niederlage.

Somit lautet die Devise auch bei den Ladies in Black: Geduld haben, damit das Team Spiel für Spiel weiter zusammenwachsen kann. Man darf gespannt sein, wie die Coaches der beiden Klubs ihre Spielerinnen auf das Derby in Aachen vorbereitet haben.