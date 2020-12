USC Münster und das Hoffen auf den geplatzen Knoten

Die Gegenwart beim USC ist trist. Nach sieben Niederlagen in Folge sind die Münsteranerinnen in der Bundesliga auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht, auch im Pokal war im Achtelfinale Schluss. Mit Ralph Bergmann hat seit Wochenbeginn der dritte Trainer dieser Saison das Kommando übernommen. Sein Vorteil: Er kennt die Mannschaft gut, stieg er doch bereits im März als Sportlicher Leiter beim USC ein.

Dennoch bleibt es auch für ihn eine Mammutaufgabe, die stark verunsicherte und bisweilen auch überforderte Mannschaft zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Dabei setzt Bergmann zunächst mal im mentalen Bereich an: " Wir müssen die Spielfreude zurückgewinnen und es schaffen, dass die Mannschaft wieder an sich glaubt ", sagte der 50-Jährige im Gespräch mit WDR.de. Denn für ihn ist die aktuelle Talfahrt ganz klar Kopfsache.

Gute Spieler, gutes Training