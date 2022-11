In der laufenden Saison der Volleyball-Bundesliga sind die SWD Powervolleys Düren bislang im Soll. Zumindest, was die Tabellenkonstellation angeht. Goswin Caro, Sportlicher Leiter der Dürener, bewertet den Start in die VBL-Spielzeit so: "Mit der Platzierung bin ich auf den ersten Blick zufrieden."

Auf den ersten Blick. Denn ja, die Powervolleys belegen Rang zwei mit vier Siegen aus fünf Partien, aber nein, so richtig überzeugend war das nicht immer. Caro betont im WDR-Gespräch am Donnerstag (17.11.2022): "Da wir noch nicht alle ganz starken Mannschaften als Gegner hatten, war das ein etwas holpriger Start."