Gegen die Dürener war die neue Halle zwar immer noch nicht fertig, dennoch musste die SVG nun sein erstes Heimspiel in alter Halle austragen. Dem Dürener Team um Trainer Rafał Murczkiewicz war es letztlich egal - das es keine einfache Aufgabe werden würde, war den Gästen klar. Denn die Norddeutschen gingen angespornt durch den überraschenden 3:2-Sieg in Frankfurt vom vergangenen Samstag mit reichlich Rückenwind in die Partie.

Lüneburg gewinnt ersten Satz, doch Düren gleicht aus

Und so machten die Lüneburger dort weiter, wo sie in Frankfurt aufgehört hatten. Druckvoll und konzentriert entschieden sie den ersten Satz mit 25:22 für sich. Doch die Dürener, die zuletzt zwei Heimsiege in Folge feierten, berappelten sich. Im zweiten Satz führten die Gäste lange, doch gegen Ende konnten die Hansestädter ausgleichen (21:21). Dennoch gelang es dem Murczkiewicz-Team auch dank spektakulärer Abwehraktionen, den Satz mit 25:23 nach Hause zu bringen.

Dritten Satz fast aus der Hand gegeben

Der dritte Satz verlief ähnlich wie der Durchgang zuvor: Meist führten die Rheinländer mit zwei, drei Punkten Unterschied, doch die Hausherren blieben stets im Spiel. So glichen die Lüneburger erneut spät aus (17:17) und gingen kurz darauf sogar in Front - zu viele Unkonzentriertheiten hatten sich in das Spiel der Gäste eingeschlichen. Die Dürener waren drauf und dran, den Satz aus der Hand zu geben. Doch nach einer Aus-Zeit machten die Gäste ernst. Hatten sie den ersten Satzball noch vergeben, gelang es im zweiten Versuch. Mit 25:22 ging Düren mit 2:1 in Front.

Düren im vierten Satz nun souverän

Und wie wichtig dieser Satzgewinn war, zeigte sich in der Folge. Der Widerstand der Lüneburger war nun gebrochen. Die Gäste waren nun das souveräne Team und ließen sich mit einer starkes Leistung nicht mehr vom Weg abbringen. Bei den Hausherren gelang vieles nicht mehr, was zuvor noch die Dürener in Bedrängnis gebracht hatte. Über 7:3, 10:5, 15:8 und 21:13 schien es eine klare Sache zu werden. Lüneburg kam zwischenzeitlich zwar noch auf 22:21 heran, doch den ersten Matchball verwandelten die Dürener zum 25:21, der gleichbedeutend war mit dem ersten Auswärtserfolg der Saison.

Straffes Programm für die Powervolleys

Für Düren war die Partie in Lüneburg der Auftakt eines straffen Programms mit neun Partien in vier Wochen. Als nächstes steht die Aufgabe im DVV-Pokal beim Moerser SC an (Sonntag, 16 Uhr), ehe es am darauffolgenden Samstag mit dem Ligaspiel in eigener Halle gegen die Berlin Recycling Volleys geht (20 Uhr).

Stand: 03.11.2021, 18:02