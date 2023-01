Am Mittwochabend (18.01.2023) musste sich Düren gegen das alles bestimmende Team der Volleyball-Bundesliga (VBL) mit 1:3 (33:31, 25:27, 17:25, 20:25) geschlagen geben. Die Berliner sind im DVV-Pokal auch der Endspielgegner für Düren am 26. Februar 2023 in Mannheim.

Erster Satz epischen Ausmaßes: Düren behält Oberhand

Die Gäste erwischten einen guten Start. Düren agierte am Netz stark, Tomas Kocian-Falkenbach packte mal stark zu und sicherte das 4:3. Doch es blieb gegen den Dominator der Liga aus Berlin erstmal eng. Marcin Ernastowicz verzog einen Schlag völlig.

Aber das machte nichts, denn Düren blieb dank eines starken Blocks von Tobias Brand, der auch sonst ganz stark aufspielte, knapp in Front. Die erste Zwei-Punkte-Führung folgte. Auch Michael Andrei machte zweimal am Netz die Tür zu: 9:5 für Düren. Berlin wirkte ein wenig beeindruckt und mühte sich ab, den Rückstand aufzuholen.

Doch nach und nach brachte auch Berlin das eigene Spiel wieder aufs Feld. Die Powervolleys ließen einige Punkte leichtfertig liegen, aber Berlin blockte auch stark. In der Schlussphase hieß es erst 19:19 und dann sogar 19:20 aus Dürener Sicht. Letztlich warfen sich die Gäste aber nochmal mit allem rein. In einem nahezu epischen Abschnitt mit Satzbällen auf beiden Seiten jubelte am Ende Düren dank Andreis entscheidendem Schlag.