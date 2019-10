Egor Bogachev kam vom deutschen Meister aus Berlin, wo er nicht so oft eingesetzt worden war, wie er es sich gewünscht hätte. Dementsprechend motiviert ist der Außenspieler: " Ich möchte zeigen, was ich drauf hab ", sagt er und wünscht sich nach drei gewonnen Meisterschaften in der Bundeshauptstadt auch in Düren einen Titel: " Die Ambitionen sind groß. "

Trainer Falter: " Situation jetzt nutzen "