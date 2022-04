Murczkiewicz: "Wir glauben daran"

"Mussten wir zwei Tiefschläge einstecken? Ja. Ist die Situation gerade schwierig? Ja", beantwortete Dürens Trainer Rafał Murczkiewicz die wesentlichen Fragen vor dem dritten Spiel in Klaus-Augenthaler-Manier einfach selbst und fügte an: "Aber das Wichtigste ist: Wir haben es immer noch in der Hand, ins Finale einzuziehen. Und wir glauben daran."

Der Schlüssel für ein erfolgreiches Comeback sei laut Murczkiewicz, die eigenen Stärken besser auszuspielen. Das sei vor allem die Blockverteidigung und der daraus resultierende Gegenangriff. Das habe bisher nicht optimal geklappt: "Wir haben in beiden Spielen so viele Bälle mit Leidenschaft verteidigt. Leider konnten wir die Chancen, die sich uns dann im Angriff geboten haben, nicht oft genug nutzen. Denn sonst stünde es jetzt nicht 0:2."

Friedrichshafener Block macht den Unterschied

Dabei müsste den Dürenern gerade das Spiel des VfB entgegenkommen: "Friedrichshafen muss blocken. Das ist eine ihrer großen Stärken. Uns ist es in den entscheidenden Momenten nicht gelungen, mit unserer großen Stärke dagegenzuhalten" , so Dürens Trainer. In den ersten beiden Spielen habe der dominante Block der Friedrichshafener deshalb den Unterschied gemacht.

Dazu habe es an der nötigen Cleverness gefehlt, wenn der Friedrichshafener Block zu gut positioniert war, um den Schmetterball anzusetzen. "Wir machen so viel richtig. Wir spielen mit enorm viel Herz, wir kämpfen. Aber am Ende hat uns bisher die Mischung aus Aggressivität und Spaß gefehlt" , sagte Murczkiewicz.

Powervolleys setzen auf Fans