Powervolleys Düren - mit festem Gerüst durch die Corona-Krise

Trotz erschwerter Bedingungen in der Corona-Krise ist Volleyball-Bundesligist Düren mit der Planung für die künftige Spielzeit nach eigenen Angaben bereits so weit wie selten zu diesem Zeitpunkt. Wichtige Spieler bleiben den Powervolleys erhalten.

Spielmacher Kocian bleibt an Bord

So gab der VBL-Klub zuletzt bekannt, dass auch Regisseur Tomas Kocian (32 Jahre) dem Verein in der kommenden Saison erhalten bleibt. "Es freut mich sehr, dass so viele Spieler bleiben. Das Team hat sehr gut harmoniert, obwohl die Saison aufgrund der Verletzungen nicht einfach war. Wir haben damit eine wirklich gute Grundlage für die neue Saison" , kommentierte der Zuspieler die Bekanntgabe gegenüber den Klubmedien.

Neun Verträge, neun Rückkehrer

In Düren steht das Grundgerüst der Mannschaft bereits. Neben Kocian kann der Klub mit acht weiteren Spielern planen, die schon in der vor den Playoffs abgebrochenen Saison, die Düren auf Platz sechs beendete, das Powervolleys-Trikot trugen. "Wir freuen uns darauf, dass wir mit so vielen Leistungs- und Sympathieträgern weitermachen können ", sagte der sportliche Leiter Goswin Caro.

Zu ebenjenen Leistungs- und Sympathieträgern zählen außer Kocian noch Ivan Batanov (Libero), Eric Burggräf (Zuspiel), Sebastian Gevert, Philipp Schumann (beide Diagonal), Kapitän Michael Andrei, Tim Broshog (beide Mittelblock), Tobias Brand und Routinier Björn Andrae (beide Außenangriff).

VBL von Corona-Krise hart getroffen - Düren solide aufgestellt