Goswin Caro muss ins Englische ausweichen, um die aktuelle Situation in Volleyball-Deutschland zu beschreiben: „strange“ . Seltsam. Der Wechsel der Sprachen lag wahrscheinlich daran, dass der Sportliche Leiter der Powervolleys Düren den Morgen noch mit dem kanadischen Zugang Lucas van Berkel verbracht hatte. Aber ob Deutsch oder Englisch, die Beschreibung passt.

Am Wochenende startet die Volleyball-Bundesliga (VBL) in die Saison 2020/21, die aufgrund der Corona-Pandemie die wohl komplizierteste Spielzeit ihrer Historie werden wird. " Die Situation ist extrem angespannt und kann existenzbedrohend werden. Die Klubs gehen nicht nur mit einem organisatorischen und finanziellen Mehraufwand in die Saison, sondern auch mit großer Unsicherheit, ob und wie ihre Spiele ausgetragen werden können ", sagte VBL-Präsident Michael Ewers. Die ersten Partien mussten nach Corona-Fällen bereits verlegt werden.

Caro: „Nicht aufs Portemonnaie schauen“