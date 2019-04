Das 25:22 zum Anschluss nach Sätzen gab den Dresdnerinnen nochmal Hoffnung, aber am Ende machte Aachen im vierten Satz mit einem 25:21 alles klar.

Nun gegen Stuttgart

Im Halbfinale - nun im Modus Best of five - treffen die Ladies in Black Aachen auf Allianz MTV Stuttgart. Das andere Halbfinale bestreiten der SSC Palmberg Schwerin und der SC Potsdam.

Das erste Spiel findet am am Donnerstag (11.04.19/18:30 Uhr) in Stuttgart statt. Am Sonntag um 16:00 Uhr beginnt das erste Heimspiel der Aachenerinnen im Halbfinale.

Volleyball: Ladies in Black in den Playoffs. Lokalzeit aus Aachen. Von Jens Tervooren.

nch | Stand: 07.04.2019, 14:04