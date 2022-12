Am Mittwochabend (21.12.2022) gelang den SWD Powervolleys Düren ein glattes 3:0 (25:19, 25:22, 25:22) gegen den favorisierten VfB. Damit warf Düren den Rekordpokalsieger (17 Titel) und amtierenden Titelverteidiger aus dem Wettbewerb. Und das, obwohl bei Friedrichshafen alle Stammkräfte fit waren und den Dürenern Björn Andrae und Erik Röhrs weiterhin fehlten, Trainer Rafal Murczkiewicz also mit zehn Spielern auskommen musste. Düren hatte zuletzt noch das Duell in der Volleyball-Bundesliga, wie auch das Pokalduell in der vergangenen Saison, chancenlos mit 0:3 verloren.

Düren darf sich nun auf das Finale am 26. Februar 2023 gegen die Berlin Recycling Volleys, das dominierende Team der Volleyball-Bundesliga, freuen. Der VBL-Spitzenreiter schlug die Helios Grizzlys Giesen nach anfänglichen Schwierigkeiten letztlich souverän mit 3:1 (21:25, 25:20, 25:21, 25:15).