DVV-Pokal: Düren empfängt Titelverteidiger Friedrichshafen im Halbfinale

" Es ist ein Spiel. Der Sieger steht im Finale ", so Rafał Murczkiewicz. Damit hat der Trainer der SWD Powervolleys Düren nicht nur die sportliche Ausgangslage vor dem Halbfinale im DVV -Pokal auf den Punkt gebracht, sondern auch ein klares Signal an sein Team gesendet: In einem Spiel ist alles möglich.

Friedrichshafen mit Rückenwind nach Sieg gegen Berlin