Volleyball: Düren startet mit Sieg in die Play-offs

Auftakt nach Maß in die Playoffs: Die Powervolleys Düren gewannen das erste Viertelfinale gegen die Hypo Tirol Alpen Volleys Unterhaching mit 3:1. Damit haben sie die Chance, mit einem Sieg im Rückspiel am Sonntag um 18 Uhr in Innsbruck den Einzug in das Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft klarzumachen.

"Großartig fürs Selbstvertrauen"