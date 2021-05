Powervolleys Düren: Kader für neue Saison komplett

In der vergangenen Saison war der Klub im Halbfinale ausgeschieden. Seitdem hat sich in Sachen Personal einiges getan. Insgesamt fünf neue Spieler wurden verpflichtet, neun haben ihren Vertrag verlängert.

Einer davon ist der 33 Jahre alte Spielmacher Tomas Kocian-Falkenbach, der bereits in seine siebte Saison in Düren geht. Ganz zur Freude von Trainer Rafal Murczkiewicz: " Tomas ist ein zentraler Bestandteil unseres Systems. " Und Kocian-Falkenbach verfolgt mit den Dürenern ein klares Ziel: " Wir wollen endlich einen Titel gewinnen ", so der Routinier.

Stand: 25.05.2021, 11:45