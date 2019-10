Erst am Donnerstag hatte das Team von Trainer Stefan Falter eine enttäuschende 1:3-Niederlage bei den Grizzlys Giesen einstecken müssen. " Wir gehen davon aus, dass es uns gelingt, mit mehr Druck anzugreifen als in Giesen ", hatte der Coach vor der Partie gegen die Alpenvolleys gesagt. Waren die Dürener in Giesen noch als Favorit angereist, waren dieses Mal die Gäste in dieser Rolle.

Zwei knappe Satzerfolge zum 2:0

So war es klar, dass eine Leistungssteigerung her musste. Und schon nach dem ersten Satz war klar, dass sich die Powervolleys einiges vorgenommen hatten. Knapp mit 25:23 ging der erste Punkt an die Dürener. Nach dem zweiten Satz, den die Falter-Mannschaft mit 25:21 für sich entschied, war klar, dass die Rehabilitierung nach der Giesen-Pleite klappen könnte.

Alpenvolleys kommen im dritten Satz heran

Die Alpenvolleys, die 2017 durch eine Kooperation der TSV Unterhaching und dem österreichischen Meister Hypo Tirol Volleyballteam Innsbruck entstanden waren, hielten aber dagegen. Den spannenden dritten Satz gewannen die Gäste mit 26:24. Doch die Dürener entschieden die Partie bereits im vierten Satz, der mit 25:17 gewonnen wurde, für sich und damit auch die Partie.

Video starten, abbrechen mit Escape Powervolleys selbstbewusst vor dem Saisonauftakt. Sportschau. . 03:05 Min. . Verfügbar bis 16.10.2020. Das Erste.

Stand: 27.10.2019, 17:42