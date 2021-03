Zum Auftakt der Play-off-Serie "Best of three" hatte sich Düren am vergangenen Samstag hochverdient mit 3:1 (25:17, 25:18, 20:25, 25:21) durchgesetzt. Das zweite Spiel in Berlin ging dann allerdings verloren.

Düren musste sich am Mittwoch in der Hauptstadt vor 800 Zuschauern, die durch ein Pilotprojekt möglich waren, mit 1:3 (22:25, 20:25,26:24, 27:29) geschlagen geben. Damit glich Berlin in der Gesamtwertung zum 1:1 aus.