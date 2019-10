Im ersten Satz lagen die Dürener schon 20:17 in Front. Es folgten fünf Punkte in Serie für die Gäste, die plötzlich mit 22:20 führten. Auch zwei Auszeiten ihres Trainers Stefan Falter brachten die Powervolleys danach nicht wieder in die Spur. Der Satz ging mit 22:25 an die Gäste aus Königs Wusterhausen.